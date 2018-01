Spaccio e sfruttamento delle prostituzione, a Viterbo in sette in manette: ci sono due umbri nell’operazione “Birretta”

Ci sono due umbri nella rete di spacciatori individuati dal Comando provinciale dei carabinieri di Viterbo. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo nei confronti di sette persone, indagate – a vario titolo – di “spaccio” di sostanza stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, sequestrando anche un locale notturno. Tali misure sono state eseguite con la collaborazioni di Reparti Speciali dell’Arma (Nuclei Ispettorato del Lavoro di Viterbo e Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Roma e Nucleo Cinofili di Roma) nonché dei Comandi Provinciali di Terni, Perugia e Siena.

L’indagine ha inizio alla fine del 2016 allorquando, nell’ambito di una penetrante attività di controllo del territorio, vengono acquisite notizie secondo le quali in alcuni comuni dell’Alta Tuscia , vi è una rete di spacciatori di sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina.

In seguito a ciò, seguendo le direttive del Magistrato inquirente, i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia CC di Viterbo sviluppano un’articolata attività investigativa – denominata Operazione Birretta, termine utilizzato frequentemente per indicare lo stupefacente – che permette di individuare a Castiglione in Teverina un soggetto, Z.G che, con la complicità di altri, è divenuto un punto di riferimento di numerosi assuntori della zona e del vicino comprensorio orvietano. Z.G, a sua volta, si rifornisce di stupefacenti da un macedone, E.A., che gravita tra il viterbese, l’Umbria e la confinante Toscana.

Alcuni degli indagati sono soliti frequentare locali notturni e ciò ha dato la possibilità agli inquirenti di far luce su un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. I coniugi M.E. e A.E., gestori di un night club di Viterbo, ottengono importanti introiti anche dalle prestazioni sessuali, a pagamento, che le intrattenitrici del locali offrono alla clientela dello stesso. In particolare, i suddetti coniugi:

reclutano donne straniere, prevalentemente dell’Est Europa, assumendole come intrattenitrici. Si tratta di contratti di lavoro di brevi durate, in quanto le donne, all’interno del locale, si alternano frequentemente;

ospitano le dipendenti all’interno di propri appartamenti ubicati nel centro storico di Viterbo;

si avvalgono della collaborazione di un viterbese che si occupa di prelevare le donne alla stazione ferroviaria al loro arrivo a Viterbo, di accompagnarle negli appartamenti e portarle ogni sera sul posto di lavoro;

percepiscono del parte del compenso che le donne ottengono per le prestazioni sessuali, che avvengono nel locale ovvero al di fuori;

Nel corso delle indagini è emerso un episodio inquietante: alcuni avventori del night, sotto l’effetto di cocaina, al rifiuto di una giovane lituana di avere un rapporto sessuale con loro, la malmenano pesantemente, tanto che è costretta a scappare. Poi con l’aiuto dei gestori del locale, che hanno temuto che la donna potesse denunciare l’accaduto alle FF.PP., costei lascia Viterbo, senza neppure ricorrere alle necessarie cure mediche per le accertate lesioni patite.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno permesso alla Procura della Repubblica di Viterbo di chiedere al G.I.P. l’adozione della misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di:

G. di anni 50, residente a Castione in Teverina, pregiudicato, artigiano;

A. di anni 40, macedone, residente a Viterbo, operaio, pregiudicato;

E. di anni 61, residente a Montefiascone, imprenditore, pregiudicato;

G. di anni 39, residente a Castiglione in Teverina;

M. di anni 39, residente ad Orvieto, operaio.

L. di anni 38, macedone, residente a Montecchio (TR), operaio;

E. di anni 39, russa, residente a Montefiascone.

Oltre ai suddetti, sono state indagate altre sette persone.