Spoleto, affidato in prova viola le prescrizioni: 32enne portato in carcere

Un 32enne è stato arrestato a Spoleto dagli agenti del Commissariato su mandato dl Magistrato di Sorveglianza. L’uomo era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al Servizio Sociale, in una struttura terapeutica del territorio. Il trentaduenne, infatti, era stato condannato per una serie di reati, tra cui estorsione, maltrattamenti familiari e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il giudice gli aveva concesso un percorso di reinserimento attraverso l’affidamento a una comunità terapeutica, una misura alternativa alla detenzione. Durante il periodo di permanenza nella comunità, l’uomo ha messo in atto più volte comportamenti violenti e disatteso le regole previste dalla struttura che lo ospitava. Azioni ritenute dal giudice in contrasto con le finalità rieducative e inadeguate alla misura dell’affidamento. A seguito delle continue violazioni, il Magistrato di Sorveglianza ha deciso la sospensione della misura alternativa alla detenzione e disposto la immediata reclusione presso il carcere.