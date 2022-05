Spoleto, arrestato pochi giorni fa ritorna in piazza a spacciare: bloccato pusher di Pontebari

Non si arrendono mai gli spacciatori, anche dopo essere stati già arrestati dalle forze dell’ordine. E’ il caso di un pusher che prova a coprire il mercato spoletino. Era stato arrestato pochi giorni fa, condannato a 8 mesi di reclusione e di nuovo in libertà. Ma deve essere sicuramente dotato di perseveranza visto che i suoi propositi non sono cambiati affatto, tanto da essere bloccato di nuovo a distanza di pochi giorni. E’ avvenuto a Spoleto, nella parte bassa della città, a Pontebari. Quando ha visto le forze dell’ordine è scappato, ha provato a nascondersi ma alla fine è stato preso e bloccato. Viene subito riconosciuto dagli uomini in uniforme : si trattava dello stesso spacciatore arrestato qualche giorno prima con 11 dosi di cocaina. Viene portato in Ospedale per ulteriori controlli e confessa di aver ingerito una bustina con dentro la cocaina. Per evitare conseguenze alla sua salute i sanitari lo sottopongono ad una terapia specifica mentre le forze dell’ordine lo denunciano alla Procura della Repubblica per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.