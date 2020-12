Spoleto, auto finisce dentro la scarpata ma non ci sono feriti

SPOLETO – Poteva finire in una tragedia ma, invece, è andato tutto bene, almeno per chi era dentro l’abitacolo. Questa mattina un’auto si è ribaltata e è finita dentro una scarpata a causa della strada gelata. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo scendeva da Monteluco Spoleto. Come detto, non c’è stato alcun ferito ma i vigili del fuoco di Spoleto hanno dovuto chiamare in soccorso anche un’altra squadra che è arrivata da Terni con un’autogrù.