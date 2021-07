Spoleto, deve scontare un anno di carcere: arrestato dai Carabinieri

Spoleto – I Carabinieri della Stazione di Spoleto hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni di origini marocchine ma residente nella città del Festival in esecuzione di un decreto di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia. L’uomo, condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Perugia ad un anno di reclusione e 200,00 Euro di multa per il delitto di ricettazione commesso nel 2009 a Nocera Umbra, eseguite le formalità di rito, è stato ristretto nella Casa di reclusione di Spoleto dove dovrà scontare la pena detentiva.