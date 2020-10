Spoleto – Questa mattina il Sindaco Umberto de Augustinis ha incontrato il Comandante della Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna Generale Diego Filippo Fulco. Dopo due anni, di cui nove mesi trascorsi in Libano a capo del contingente italiano di UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) da novembre 2019 a luglio 2020, il Generale Fulco verrà assegnato a nuovo incarico.

L’incontro si è tenuto a Palazzo comunale in occasione della visita del Generale a Spoleto dove ha portato il saluto anche al II Battaglione Granatieri “Cengio” che, oltre ad essere impegnato nell’operazione “Strade sicure” in Umbria, ha preso parte alla missione in Libano proprio sotto il comando del Generale Fulco.

All’incontro ha partecipato anche il Tenente Colonnello Gabriele Guidi, Comandante del II Battaglione Granatieri “Cengio”.

Al termine della visita il Sindaco Umberto de Augustinis, in segno di riconoscenza per l’impegno profuso in questi due anni e per l’importante incarico ricoperto, ha donato al Generale Fulco il libro “Spoleto. Dizionario visivo di una città”. Il Generale ha donato alla città di Spoleto il crest della missione UNIFIL in Libano.