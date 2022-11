Spoleto, marito aggredisce la moglie: interviene la polizia. L’uomo soffre di problemi di salute

I poliziotti del Commissariato di polizia di Spoleto sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, in un’abitazione della città per sedare una lite tra coniugi. Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato la donna spaventata per essere stata aggredita dal marito. Ha raccontato ai poliziotti che il marito, da alcuni anni, soffre di problemi di salute che lo rendono aggressivo nei suoi confronti. Una condizione di sofferenza che ha trovato conferma quando gli agenti hanno provato a parlare con l’uomo che si trovava in evidente stato confusionale. E’ stato immediatamente chiamato il 118 con i sanitari che lo hanno trasportato all’Ospedale San Matteo degli Infermi dove è stato preso in cura. Dopo aver tranquillizzato la donna gli agenti hanno telefonato al figlio della coppia che in quel momento si trovava fuori città. Alla fine, il caso è stato inserito nell’applicativo “Scudo”, invitando la donna a chiamare la polizia in caso di bisogno.