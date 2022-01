Spoleto, preso 20enne mentre spaccia cocaina alla stazione

E’ stato seguito, osservato a distanza e bloccato dagli agenti del commissariato di Polizia di Spoleto. Un 20enne, extracomunitario, senza fissa dimora, è stato bloccato dai poliziotti nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Spoleto. I poliziotti avevano notato alcuni movimenti sospetti, con alcune persone che si avvicinavano al giovane e poi se ne andavano velocemente. Quando è scattato il blitz hanno trovato della cocaina già suddivisa in dosi per essere venduta e 900 euro in contanti . E’ stato portato in commissariato, che si trova a pochi metri dalla stazione ferroviaria, e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto.