Terni, arrestato 24enne con 32 dosi di cocaina: aveva nascosto la droga nel tettuccio dell’auto

Un 24enne albanese, in Italia con visto turistico, è stato arrestato a Terni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane pusher è stato fermato in via Narni dai carabinieri della Compagnia di Terni mentre era al volante di un’auto presa in noleggio. All’alt dei militari si è mostrato agitato, comportamento che ha portato i carabinieri a eseguire una perquisizione personale e veicolare. Nascoste in un’intercapedine tra la copertura e il telaio del tettuccio dell’auto, i militari hanno trovato 32 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Il ventiquattrenne è stato arrestato in flagranza di reato. Il Gip del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora a Terni.