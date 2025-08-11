Terni, Asia 21 anni è scomparsa da ieri pomeriggio: l’appello disperato della madre

Asia si è allontanata dalla Comunità Incontro di Amelia ieri pomeriggio, domenica 10 agosto, e non ha fatto rientro. E’ una ragazza con diversi disagi e veniva seguita dagli operatori della comunità di don Pierino. Aveva più volte manifestato l’intenzione di voler lasciare il percorso terapeutico. Asia , 21 anni, ha problemi psicologici ed è socialmente pericolosa. La mamma ha denunciato più volte come, nonostante i problemi psichiatrici e la pericolosità sociale e, a volte, l’incapacità di intendere e di volere, la giustizia italiana continuasse a ritenere l’autodeterminazione di Asia prioritaria rispetto ad altre misure più idonee al suo disagio. La mamma è disperata e lancia un appello: “Aiutatemi a trovarla, potrebbe essere già nei guai”. Una madre sola, che si sente abbandonata e impotente, e una figlia con forti disagi psichiatrici, violenta e dipendente di sostanze stupefacenti. La ragazza, tra l’altro, ha subito procedimenti penali insieme all’ex compagno, ma dopo un breve periodo in carcere è stata trasferita in una struttura terapeutica. Ma da lì è fuggita ancora una volta.