Terni, baby scippatori strappano la borsetta a un’anziana che resta ferita: inseguiti da alcuni passanti

Una banda di baby scippatori ha rubato la borsa di un’anziana a Terni provocando la caduta a terra della donna. E’ successo ieri Borgo Bovio, in via Romagna. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi dello scippo rincorrendo i due balordi. Un inseguimento che ha costretto uno dei due a gettare la borsetta che è stata recuperata e restituita alla vittima. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri. L’anziana ha riportato alcune lievi contusioni dovute alla caduta. Gli scippatori sono riusciti a far perdere le loro tracce ma i carabinieri hanno raccolto numerosi elementi utili per individuarli. Si tratta dell’ennesimo scippo che poteva avere conseguenze molto più gravi.