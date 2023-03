Terni, maltratta figli e compagna: 39enne va in carcere dopo condanna a 3 anni e mezzo

E’ stato portato in carcere un pakistano di 39 anni condannato dalla Corte d’Appello di Perugia a tre anni e mezzo di reclusione. L’uomo, residente a Terni, era stato arrestato sette anni fa per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli, allora minorenni. Sette anni fa, dopo l’arresto, restò in carcere 17 giorni e poi scarcerato in attesa di processo. A fare le indagini furono i poliziotti della Questura di Terni. Gli stessi che hanno eseguito ora la misura cautelare andando a casa per portarlo in carcere.