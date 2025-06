Terni, muore a 50 anni Alessio Menghini titolare della rosticceria “La tana del bucaniere”: un malore improvviso

Un malore improvviso lo ha colpito questa mattina e non gli ha lasciato scampo. La città di Terni piange la scomparsa di Alessio Menghini, appena 50 anni, proprietario della rosticceria “La tana del bucaniere” a borgo Bovio. Alessio era un uomo conosciuto e apprezzato in città. Viveva a Strettura, frazione del comune di Spoleto, a pochi chilometri da Terni, lascia la compagna e due figlie. Di fatto era ormai un ternano, in città molti si recavano nella sua rosticceria considerata tra le migliori. Dolore e sgomento quando la notizia ha raggiunto amici e conoscenti. I funerali si volgeranno domani, venerdì 6 giugno, alle ore 15, presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia nel quartiere di borgo Bovio.