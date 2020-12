Terni – 4 gli indagati e 2302 le persone controllate. 221 le pattuglie impegnate in stazione, 55 a bordo treno e 38 i servizi automontati: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. Nella stazione di Terni gli Agenti hanno denunciato una romena di 40 anni per aver sottratto il portafogli ad un viaggiatore a bordo di un treno regionale. Il portamonete è stato recuperato e restituito dalla Polfer al legittimo proprietario.