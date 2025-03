Terni, rapinano un giovane in via Lombardia: arrestati due nigeriani

I carabinieri della Compagnia di Terni hanno arrestato, per rapina, due nigeriani di 30 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di aver bloccato e strattonato un ventottenne ternano in via Lombardia provando a rubare il denaro in suo possesso. Le urla di un passante hanno costretto i due balordi a darsi alla fuga non prima di aver sottratto il giubbotto del giovane. In quel frangente, una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un servizio, ha notato i fuggitivi e, dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccarli. I due trentenni sono stati così arrestati in flagranza di reato e portati nel carcere di Terni. Il giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.