Terni, si barrica in casa minacciando di far saltare la palazzina con il gas: momenti di paura a San Giovanni

Si è barricato in casa e ha minacciato di far saltare in aria la palazzina aprendo il gas. E’ successo a Terni, nel quartiere di San Giovanni, dove un uomo che vive con la madre ha costretto i vigili del fuoco a chiudere temporaneamente l’erogazione del gas. Sono stati evacuati anche i residenti degli altri appartamenti della palazzina, in via precauzionale. Alla fine, dopo una lunga trattativa, l’uomo si è consegnato alla polizia e alle cure dei sanitari del 118. Si tratta, infatti, di una persona già seguita dai servizi dell’Asl, con diverse difficoltà psichiatriche. Quando si è consegnato agli agenti era in un evidente stato di alterazione.