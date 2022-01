Terni, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 30enne

Spaccio di stupefacenti è il reato contestato ad un trentenne dominicano. arrestato in flagranza dai Carabinieri di Terni, dopo essere stato sorpreso a spacciare due dosi di cocaina ad un uomo del posto. In base a quanto viene riferito dall’Arma, l’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Piemonte. Dopo aver scoperto la cessione, i militari della sezione operativa del locale comando compagnia hanno poi proceduto alla perquisizione personale e in casa del trentenne, durante la quale sono state sequestrate altre 13 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco inferiore ai 30 grammi, già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a 70 euro in contanti.