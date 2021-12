Terni, spaccia cocaina e prende il reddito di cittadinanza: arrestata 51enne

Prende il reddito di cittadinanza e spaccia cocaina a Terni. E’ il caso di una 51enne, P.P. le sue iniziali, di origine bulgara, arrestata dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Terni. E’ stata bloccata con sei dosi di cocaina a Borgo Bovio, da una volante della polizia. Dopo una prima perquisizione personale, gli agenti della Mobile hanno provveduto ad una ulteriore perquisizione domiciliare. Nell’abitazione della donna hanno trovato altre 24 dosi di cocaina, per un totale di 20 grammi. La sorpresa vera e propria è stata il ritrovamento di ben 50 mila euro in contanti nascosti tra il materasso e la rete del suo letto. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Terni Dorita Fratini. Ma le sorprese non sono finite: la 51enne percepiva anche il reddito di cittadinanza, addirittura dal 2018. Sui 50 mila euro trovati dai poliziotti, si è difesa sostenendo che in parte fosse il denaro del proprio compagno, attualmente in carcere. Mentre il restante l’avrebbe ricevuto dalla madre dopo la vendita di un’auto.