Umbertide: incontro sul tema truffe in danno di anziani

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed informazione promosse dall’Arma dei Carabinieri per contrastare le truffe in danno delle persone anziane,nei giorni scorsi presso il cinema “Metropolis” di Umbertide, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, Maggiore Giovanni Palermo,unitamente ai Marescialli Arcangelo Perrone e Matteo Greco della locale Stazione, hatenuto un incontroinformativo,nel corso del quale ha affrontato ilsempre più attuale tema delle c.d. “truffe in danno di anziani”.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato oltre 60 persone, per la maggiore appartenenti alle categorie più deboli, si è parlato in particolare delletruffe poste in essere con il sistema “del finto incidente”, fenomeni che negli ultimi tempi hanno interessato anche lo stesso Comune di Umbertide.

Duranteil ritrovo sono stati distribuiti agli astanti semplici consigli, che tuttavia risultano utili ed efficaci per difendersi dalle insidie attuate da veri e propri professionisti del crimine.

In particolare si è posta l’attenzione sul diffidare dalle persone che vestendosi di autorità,quali legali o appartenenti alle forze dell’ordineutilizzano il sistema telefonico per comunicare possibili disgrazie o eventi incresciosiriguardo familiari.

La popolazione locale, ha mostrato molto interesse agli argomenti,dialogandoin maniera diretta con i militari, ai quali hanno rivolto diverse domanda.