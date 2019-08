Ferragosto gradevole e soleggiato dopo l’afa

L’alta pressione nord-africana e la 5° ondata di calore hanno ormai le ore contate anche per le regioni centrali della penisola , infatti un moderato sistema perturbato seguito da aria più fresca di provenienza atlantica oggi martedi 13 è atteso sulle regioni centrali e quindi inizieranno a calare anche le temperature massime, diminuzione più percepibile dalla serata , al nord avremo ancora una giornata con tempo variabile associata a frequenti temporali anche forti sul triveneto , al centro la nuvolosità variabile produrrà solo qualche rovescio o piovasco, mentre al sud e Sicilia continuerà il gran caldo con temperature massime sempre intorno ai 40 gradi. Per mercoledi 14 le correnti più fresche interesseranno tutto il paese con nuvolosità variabile e qualche isolato temporale anche sul settore di nord-est , zone centrali e area adriatica , ma si tratterà di precipitazioni di poco rilievo, mentre il calo termico sarà molto apprezzato e percepibile in quanto potrà raggiungere anche 10 gradi in meno rispetto ad ora Tempo in ulteriore miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il paese con temperature gradevoli per ferragosto e fino a tutto sabato 17. Poi da domenica 18 la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e con essa anche le temperature , e si potrebbe profilare una nuova ondata di calore per il centro-sud ma di questo avremo modo di ritornarci con maggiori informazioni .

Sull’Umbria gli ultimi giorni sono stati particolarmente caldi con massime comprese tra 39 e 41 gradi , come è successo due anni fa , ora il peggio sembra ormai passato e oggi martedi 13 abbiamo le ultime ore di afa e caldo, mentre la nuvolosità variabile potrà produrre anche qualche isolato rovescio dal pomeriggio, poi in serata si avvertirà meglio il calo termico ; variabilità anche per domani mercoldi 14 con qualche piovasco o rovescio sparso, ma niente di più, mentre invece sul piano termico le temperature subiranno un apprezzabile calo rispetto ad ora anche di 10 gradi. Poi la giornata di ferragosto sarà una giornata soleggiata con scarsa nuvolosità e temperature intorno ai 30 gradi gradevoli; nei giorni successivi fino a tutto sabato ancora giornate con temperature nella norma e per lo più soleggiate, poi da domenica probabile nuovo aumento delle temperature anche per l’Umbria. gianfranco angeloni Perugia Meteo