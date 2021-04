Il meteo in Italia ed in Umbria fino a martedì 20 aprile

Sull’Italia è ancora presente una moderata circolazione depressionaria a carattere freddo che si presenta più attiva al sud e sulle isole maggiori dove si registrano anche precipitazioni più importanti sulla Sardegna , invece al centro-nord prevalgono le schiarite agli annuvolamenti ma con temperature ancora di molto al di sotto delle medie del periodo. Questa circolazione atmosferica non sembra voglia cambiare, in linea generale, neanche per la prossima settimana e quindi anche le temperature continueranno a mantenersi nel loro complesso al di sotto delle medie del periodo, mentre sul fronte delle precipitazioni dopo martedì 20 potrebbero tornare in maniera più organizzata anche sulle regioni del centronord. Intanto, per il presente, vediamo in dettaglio la previsione: sabato 17 aprile ampie schiarite al centro nord con ventilazione fredda nord-orientale, variabilità al sud con precipitazioni soprattutto sulla Sardegna e Sicilia; domenica 18, più schiarite al nord mentre al centro sud variabilità con piogge sparse e locali rovesci; ancora tempo incerto per lunedì 19 e martedì 20 con tendenza al peggioramento ad iniziare dal nord a partire da martedì.

LA SITUAZIONE IN UMBRIA – Sull’Umbria dopo le scarse precipitazioni dei giorni scorsi anche sabato 17 prevarranno le schiarite con cieli al massimo velati e una ventilazione ancora fredda orientale, domenica 18 ad iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso farà seguito un aumento di nubi e non si escludono locali piovaschi o rovesci, più presenti sul settore meridionale della regione, miglioramento in serata. Anche per i primi giorni della prossima settimana avremo una alternanza di annuvolamenti e schiarite e scarse saranno ancora le possibilità di piogge che invece potrebbero tornare ad interessare la nostra regione tra mercoledì e giovedì prossimo, ma di questo avremo modo di riparlarne con informazioni maggiori nei prossimi aggiornamenti. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo