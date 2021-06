Il meteo in Umbria fino a domenica 4 luglio

Sul continente europeo a partire dal 20 giugno scorso si è ripetutamente rinnovata una circolazione atmosferica che vede una depressione stazionare tra le Isole Britanniche e la Francia settentrionale e con poche variazioni anche oggi mercoledì 30 giugno siamo di fronte alla stessa circolazione, questo comporta dal punto di vista meteorologico un continente profondamente diviso con le Alpi che fanno da confine : oltralpe abbiamo frequenti temporali anche molto intensi e temperature fresche a sud, invece, compresa quasi tutta la penisola italiana, temperature roventi con il flusso di correnti nord africane che a parte qualche pausa stanno arroventando soprattutto il centro-sud e le isole maggiori .La descrizione di questo quadro meteo ci serve anche a capire il tempo che farà nei prossimi giorni , in quanto avremo pochi cambiamenti per ora molto timidi anche durante la prima settimana di luglio con il nord marginalmente sfiorato dal treno temporalesco diretto dai Pirenei essenzialmente sull’Europa centrale ed poi orientale , mentre il centro-sud e isole maggiori saranno alle prese con temperature piuttosto elevate al di sopra dei 35 gradi con punte che arriveranno facilmente ai 40 gradi all’estremo sud e Sicilia, un parziale miglioramento con una discesa delle temperature a partire da domenica 4. Per quanto riguarda il dettaglio delle previsioni il protagonista rimarrà ancora il caldo più attenuato al nord dove i temporali si faranno più frequenti fino a domenica, mentre al centro avremo una lieve diminuzione delle temperature, con la possibilità di qualche rovescio sparso per venerdì e domenica più probabili sull’area centrale adriatica, mentre al sud, Sicilia e Sardegna caldo anche intenso con parziale diminuzione a partire da domenica. E allora al di là di ogni altra considerazione sulle previsioni dettagliate , aspettiamoci che oltre alla siccità in forte aumento un po’ su tutto il paese anche una situazione favorevole purtroppo allo sviluppo di incendi, anche perché sarà presente sempre una ventilazione meridionale calda.

Per l’Umbria la situazione non è certo migliore, già alle prese con una siccità primaverile piuttosto intensa ora è alle prese con temperature massime che da una settimana oscillano tra i 34-38 gradi. Per oggi mercoledì 30 avremo una lievissima diminuzione delle temperature qualche nube di passaggio e una ventilazione meridionale moderata pericolosa comunque in caso di incendi anche di natura colposa. Poche saranno le variazioni per i primi giorni di luglio con qualche nube in più per venerdì 2 e soprattutto per domenica 4 quando non si escludono rovesci sull’area appenninica della regione. Le temperature tra venerdì e domenica subiranno una temporanea lieve diminuzione ma saranno sempre comprese tra i 33-35 gradi.