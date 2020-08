In arrivo vento e nuvolosità

Sulle Alpi e un po’ su tutto il settentrione oggi venerdi 28 è già in azione la perturbazione atlantica che decreta possiamo dire semplificando anche la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale. Infatti il Mediterraneo centrale è l’obiettivo della perturbazione atlantica e della profonda saccatura di aria umida ed instabile che alimenta la stessa perturbazione che nella giornata di domani sabato 29 si estenderà dal triveneto all’alta Toscana fino alla Sardegna settentrionale con fenomeni piovosi anche di forte intensità soprattutto su Liguria di levante prealpi lombarde e venete e appennino tosco-emiliano.Dalla serata nubi e precipitazioni invaderanno tutto il centro e nella mattinata di domenica 30 precipitazioni anche localmente intense potranno interessare Lazio,Umbria e Marche con successivo rapido miglioramento dal pomeriggio. Poi lunedi 31 un secondo impulso perturbato dalle coste tirreniche invaderà tutto il centro-sud con nuove piogge e temporali. Le temperature in questo contesto di nuova circolazione di aria fresca ed instabile subiranno una brusca e generalizzata diminuzione anche al di sopra dei 10 gradi. Successivamente, il mese di settembre si apre con un tipo di tempo variabile e non mancheranno occasioni per altre precipitazioni e le temperature fino al 3-4 settembre potranno risultare anche localmente inferiore alla norma.

Sull’Umbria , dopo le piogge di lunedi scorso il tempo si è totalmente ristabilizzato con giornate ancora calde e con una umidità relativa in aumento che ci fa percepire ancora più caldo, tuttavia anche per l’Umbria si tratta delle ultime ore di caldo in quanto la perturbazione domani sabato apporterà ventilazione meridionale e nuvolosità in aumento senza escludere locali rovesci o temporali sul settore dell’alto Tevere, mentre nubi e piogge si estenderanno durante la notte a tutta la regione e nella mattinata di domenica 30 potranno, anche se localmente , assumere carattere di forte intensità. Seguirà dal primo pomeriggio un generale miglioramento seppure temporaneo, in quanto nella seconda parte di lunedi 31 la regione sarà interessata da altra nuvolosità e precipitazioni anche temporalesche. Le temperature anche in Umbria sono destinate da domenica a calare significativamente e portarsi decisamente al di sotto dei 30 gradi. Il tempo rimarrà variabile anche nei primi giorni di settembre con occasioni per altre locali precipitazioni.

Gianfranco angeloni Perugia Meteo