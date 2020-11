In Umbria rasserenamenti ampi nei prossimi giorni

L’alta pressione che sta interessando la penisola italiana è in temporanea attenuazione per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che si è portata a ridosso dell’arco alpino occidentale ma nelle prossime ore tenderà a spezzarsi in due parti proprio in prossimità della penisola italiana: la parte settentrionale tenderà a sfilare verso il nord Europa, mentre la parte meridionale darà vita ad una circolazione depressionaria centrata sulla penisola Iberica, nel contempo l’Italia sarà coinvolta, da domani giovedì 5 novembre, dallo sviluppo di una vasta area anticiclonica centrata sulla Polonia. Pertanto, per oggi mercoledì avremo nuvolosità anche estesa sul settore di nordovest con piogge sparse in attenuazione dalla serata e nebbie sul resto del settentrione, nuvolosità stratiforme anche al centro senza precipitazioni di rilievo, tempo più soleggiato al sud e isole maggiori.

Poi, da domani giovedì fino a tutto sabato 7, l’alta pressione porterà di nuovo tempo più soleggiato e mite in montagna e collina, mentre formazioni nebbiose anche estese e persistenti le avremo sia nelle pianure del nord che del centro, mentre continuerà il tempo soleggiato e stabile al sud e isole. Successivamente, a partire da domenica 8 una perturbazione proveniente dalla Spagna potrebbe avvicinarsi al settore nord-occidentale e Toscana apportando nubi e piogge sparse, segnale questo di un probabile cambiamento a partire da lunedì 9 del tempo anche per il resto della penisola. Sull’Umbria continua anche per oggi mercoledì 4 il tempo nebbioso e uggioso con scarso soleggiamento nonostante il regime anticiclonico, da domani giovedì 5 e fino a tutto sabato 7 avremo rasserenamenti anche ampi ma soprattutto in montagna e collina in quanto sulle aree pianeggianti la nebbia sarà ancora la protagonista e in più in queste aree avremo anche una diminuzione delle temperature. Poi da domenica 8 avremo un graduale aumento della nuvolosità preludio di un probabile peggioramento del tempo per lunedì 9 che tuttavia è ancora da confermare pienamente. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo