Le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia ed in Umbria

Durante la prima decade di ottobre il repentino cambiamento delle correnti atmosferiche, da prevalentemente calde sud occidentali e anticicloniche soprattutto al centrosud, a fredde instabili nord orientali ha determinato un radicale cambiamento del tempo un po’ su tutta la penisola con un quadro termico che ha visto le temperature perdere dai 12 fino ai 15 gradi rispetto ai primi giorni di ottobre, nel contempo anche le precipitazioni sono state abbondanti e insistenti in particolare al sud, Sicilia e area centrale adriatica. Ora, nei prossimi giorni a partire proprio da oggi mercoledì 13, avremo una recrudescenza dell’instabilità proprio al sud con temperature ancora in ulteriore calo e precipitazioni sparse anche a carattere nevoso sui rilievi abruzzesi, molisani sopra i 1200 metri; tuttavia questo nuovo afflusso freddo è destinato a risolversi entro le prossime 24 -36 ore. Per la giornata di venerdì 15 e parte di sabato 16,avremo un generale miglioramento un po’ su tutto il paese con una graduale ripresa delle temperature, in particolare nei valori massimi, mentre un moderato peggioramento si andrà profilando per domenica sul settore di nord-ovest e area tirrenica centrale compresa la Sardegna, ancora tempo discreto sul resto della penisola.

Sull’Umbria le temperature hanno subito, come sul resto del paese, un vero e proprio crollo in quest’ultima settimana, con minime prossime allo zero e la neve che ha fatto la sua comparsa sulle cime più alte dei Monti Sibillini, le precipitazioni, invece, sono state sì presenti su vaste aree della regione risultando però davvero abbondanti e importanti, ai fini del contrasto alla siccità, nell’area dell’eugubino gualdese con accumuli nell’ultima settimana prossimi e anche oltre ai 150 mm. Tuttavia, data la circolazione atmosferica in atto e quella che si prospetta per i prossimi 10 giorni, non ci sono all’orizzonte altre precipitazioni di rilievo. Infatti, passando alla previsione dettagliata sull’Umbria oggi mercoledì 13 avremo un aumento delle nubi nell’area appenninica con piovaschi o locali nevicate sulle cime più alte, i venti torneranno a soffiare da nord e le temperature si manterranno su valori inferiori alle medie del periodo. Anche domani giovedì 14 la giornata sarà per lo più serena con annuvolamenti più presenti nella fascia orientale appenninica, temperature molto basse con minime prossime allo zero e massime in lieve ripresa. Poi, venerdì 15 tempo in generale miglioramento con prevalenza di sole e graduale attenuazione dei venti settentrionali e le temperature in graduale ripresa almeno nei valori massimi ; anche per il fine settimana, sebbene avremo un incremento della nuvolosità con velature anche insistenti, non avremo precipitazioni di rilievo e le temperature anche minime continueranno una lenta risalita su valori compresi nella norma del periodo.