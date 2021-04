Le previsioni meteo fino a domenica 11 aprile

Il secondo fronte freddo ieri martedì 6 ha attraversato la penisola italiana e in poche ore ha riportato temperature da profondo inverno in questa prima decade di aprile. Le conseguenze (purtroppo) saranno anche localmente pesanti per le colture agricole e non solo, ormai in pieno risveglio primaverile , invece le precipitazioni sono ancora scarse o assenti in molte aree del paese e mancano ormai da due mesi. Sul fronte delle previsioni in dettaglio: oggi mercoledì 7 cieli in prevalenza sereni al nord e ancora variabilità al centro-sud con precipitazioni anche nevose sui rilievi appenninici centro-meridionali adriatici in particolare e temperature in picchiata con venti freddi soprattutto al centrosud, generale miglioramento in serata; giovedì 8 cieli in prevalenza sereni e possibili gelate nottetempo e nelle prime ore del mattino, sia nelle pianure del nord e anche del centro e localmente anche al sud settore adriatico, mentre le temperature massime saranno in graduale risalita; venerdì 9 ancora possibili locali gelate al mattino sia al nord che al centro e poi graduale aumento di velature con temperature in aumento; sabato 10 nuvolosità in aumento al nord e alta Toscana con possibili piogge dalla serata su Piemonte e Liguria , venti in orientamento da sud-ovest e temperature in graduale aumento; domenica 11 sia al nord che al centro nuvolosità compatta con piogge più frequenti su Toscana e Liguria. Per la prossima settimana avremo condizioni favorevoli a precipitazioni un po’ su tutta la penisola.

UMBRIA – Sull’Umbria ancorché modeste le piogge hanno interessato essenzialmente i settori meridionali della regione, mentre altrove sono state quasi assenti e si fanno di nuovo sentire le condizioni di una crescente siccità, acuita anche dai freddi venti da nord che ha più riprese hanno interessato la regione. Oggi mercoledì 7 continuano ad affluire correnti settentrionali molto fredde e una nuvolosità variabile sarà associata anche a precipitazioni sparse a carattere nevoso a quote molto basse, generale miglioramento in serata e poi nottetempo e nelle prime ore del mattino di domani giovedì 8 alte saranno (purtroppo) le probabilità di gelate anche intense nelle aree vallive della regione, poi durante la giornata seppur fredda prevarranno cieli sereni e il riscaldamento diurno farà salire le temperature , tuttavia anche venerdì 9 al mattino rimarranno condizioni favorevoli per locali gelate o brinate, durante la giornata il cambio di correnti proventi da sud porterà un po’ di nuvolosità e le temperature continueranno a risalire; sabato 10 avremo un graduale aumento delle nubi anche se per le prime piogge dovremmo aspettare la domenica 11, saranno precipitazioni sparse che, tuttavia, porteranno un po’ di sollievo, in attesa di piogge più consistenti che nei primi giorni della prossima settimana verranno ad interessare anche l’Umbria.