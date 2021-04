Le previsioni meteo fino a lunedì 3 maggio

Una circolazione depressionaria in approfondimento tra la Francia e la Spagna interessa con correnti sud-occidentali anche gran parte della penisola italiana apportando corpi nuvolosi che si presentano più attivi ed instabili al nord e al centro e solo marginalmente al sud e Sicilia. Pertanto, per la previsione in dettaglio: oggi mercoledì 28 al nord nuvolosità variabile con qualche pioggia più frequente su Liguria ed Emilia Romagna, al centro molto nuvoloso con rovesci e piogge sparse , miglioramento in serata , al sud e isole maggiori nuvoloso con scarse probabilità di piogge; giovedi 29 ancora variabilità al centro nord con piogge sparse e rovesci più probabili durante il pomeriggio sull’area centrale , poco nuvoloso al sud; venerdì 30 giornata con poche nubi un po’ su tutte le regioni ma con tendenza al peggioramento ad iniziare dal nord e Toscana; sabato 1 maggio tempo perturbato al nord con piogge intense e temporali in estensione dal pomeriggio-sera anche alle regioni centrali e parte della Sardegna, ancora poco nuvoloso o al massimo nuvoloso al sud e Sicilia con venti di scirocco e temperature in aumento; per domenica 2 e lunedì 3 ancora tempo instabile soprattutto al centro-nord con rovesci e piogge sparse temperature in calo , solo variabilità al sud con temperature più miti

SITUAZIONE IN UMBRIA – Sull’Umbria la novità principale di questa nuova circolazione atmosferica che interessa la penisola è il ritorno di precipitazioni, dopo una lunga assenza, per ora piuttosto diffuse sebbene di moderata intensità , comunque in grado di apportare benefici ai sistemi naturali ed agricoli; per oggi mercoledì 28 ancora rovesci sparsi e piogge fino al pomeriggio un po’ su tutta la regione, miglioramento in serata; per domani giovedì 29 tempo variabile con possibili rovesci o locali temporali soprattutto durante il pomeriggio, successivo miglioramento in serata; per venerdì 30 tempo in temporaneo miglioramento con ampie schiarite e temperature in aumento; per sabato 1 maggio ad iniziali condizioni di tempo poco nuvoloso farà seguito un peggioramento con possibili rovesci o piogge dal pomeriggio e tempo nel complesso instabile con probabilità alta di precipitazioni anche per domenica 2 e lunedì 3 maggio temperature ancora al di sotto delle medie del periodo. Per un miglioramento più deciso con un progressivo aumento anche delle temperature a partire dalla metà della prossima settimana.