Le previsioni meteo fino a martedì 11 maggio

Le veloci correnti atlantiche, che nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto il centronord ,stanno lasciando il passo ad un promontorio di alte pressioni che ci assicurerà tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento per tutto il fine settimana, tuttavia si tratterà di una breve parentesi in quanto da lunedì 10 una intensa perturbazione si avvicinerà all’arco alpino occidentale e nella giornata di martedì 11 su tutto il centro-nord e Campania, avremo tempo per lo più instabile a tratti perturbato con frequenti precipitazioni e temperature in calo. Poi, per il prosieguo della settimana, prevarranno condizioni di variabilità con qualche precipitazione sparsa e per la fine della settimana un’altra perturbazione atlantica potrebbe venire ad interessare la penisola italiana.

Sull’Umbria la pressione in temporaneo aumento ci assicurerà un fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato con temperature massime in sensibile aumento. Poi, lunedì 10, ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso farà seguito un graduale aumento di nuvolosità associata ad una ventilazione meridionale in rinforzo, preludio di un peggioramento più organizzato che nella giornata di martedì 11 porterà anche sull’Umbria nuvolosità anche estesa e precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le temperature saranno in calo di qualche grado. Nei giorni successivi avremo un miglioramento del tempo sebbene condizioni generali di variabilità potranno produrre ancora qualche precipitazione isolata, mentre le temperature si manterranno nel complesso piuttosto fresche.