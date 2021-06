Le previsioni meteo in Umbria fino a domenica 27 giugno

La penisola italiana continua ad essere interessata da una intensa ondata di calore che si presenta più attiva al sud e Sicilia dove le temperature massime continueranno a mantenersi intorno ai 40 gradi, invece un po’ più attenuata l’ondata di calore interessa il centro e ancora meno il nord e soprattutto l l’area alpina dove saranno i temporali anche intensi ad essere i veri protagonisti del tempo. Una situazione meteo poco evolutiva che tenderà a perdurare anche nei prossimi giorni. più in dettaglio: oggi mercoledì 23 ancora calura intensa al centrosud con temperature massime intorno ai 40 gradi su Sicilia e Puglia in particolare, variabile al nord con possibili temporali; anche per domani giovedì 24 poche variazioni con variabilità al nord e temperature in lieve calo mentre afa e temperature roventi all’estremo sud; un’attenuazione del caldo invece si può pensare per venerdì 25 soprattutto al centro nord con locali temporali sempre più probabili sull’area alpina, una lieve attenuazione del caldo anche al sud. Tuttavia sembra trattarsi solo di una breve tregua perché l’ ondata di calore riprenderà forza all ‘inizio della prossima settimana e per trovare un miglioramento generale dovremmo aspettare l’inizio del mese ,ma avremo modo di fare puntuali aggiornamenti al riguardo.

SITUAZIONE IN UMBRIA – Sull’Umbria l’ondata di calore è solo parzialmente addolcita da passaggi nuvolosi di chiara origine africana che mantengono però elevate le condizioni di umidità e quindi la sensazione di caldo pertanto sia per oggi che domani poche saranno le variazioni con afa elevata e temperature massime intorno ai 35-37 gradi, un parziale miglioramento è previsto a partire da venerdì 25 esteso anche al fine settimana con un calo della umidità e il ritorno delle temperature intorno alle medie del periodo 30-32 gradi.

Gianfranco Angeloni Perugia Meteo