Le previsioni meteo in Umbria fino a domenica 6 maggio

Sull’Italia negli ultimi giorni è andato a consolidarsi un campo di alte pressioni che sta assicurando tempo stabile e soleggiato un po’ su tutto il paese e questo fino a tutto domani venerdì 4 giugno sembra mantenersi stabile. Successivamente da sabato 5 infiltrazioni di aria umida ed instabile , dapprima provenienti dalla Francia e poi dalla prossima settimana anche dall’Europa centrale , saranno in grado di generare tempo variabile con alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche temporaneamente estesi soprattutto di pomeriggio e sera e saranno associati a precipitazioni a carattere temporalesco. Pertanto per oggi giovedì 3 e domani venerdì 4, prevalenza di cielo sereno un po’ su tutte le regioni con addensamenti sull’area alpina e temperature in ulteriore aumento con massime intorno ai 30 gradi. Poi, da sabato 5 nuvolosità in aumento al nord e poi anche al centro con possibili rovesci o temporali, temperature in lieve calo tempo più stabile al sud e Sicilia; per domenica 6 tempo variabile al nord, centro e Campania con possibili rovesci o temporali più probabili il pomeriggio -sera e nelle aree alpine e interne appenniniche, temperature in ulteriore lieve calo: anche per i primi giorni della prossima settimana avremo una instabilità più presente nelle ore pomeridiane e serali soprattutto al centro nord e aree interne appenniniche.

LA SITUAZIONE IN UMBRIA – Sull’Umbria continua il tempo stabile e soleggiato con una crescente siccità dovuta essenzialmente alle scarse precipitazioni registrate nei mesi primaverili, anche per oggi giovedì 3 e domani venerdì 4 tempo stabile e soleggiato o al massimo velato con qualche annuvolamento pomeridiano e serale nelle aree montuose, le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi .Per sabato 5 il parziale cambiamento del tempo interesserà anche l’Umbria con annuvolamenti intervallati da schiarite e durante il pomeriggio-sera saranno possibili rovesci o locali temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica; per domenica 6 possibile intensificazione dell’instabilità con rovesci sparsi o locali temporali sempre più presenti durante il pomeriggio-sera e in prossimità delle aree montuose, le temperature subiranno un lieve calo. Anche per i primi giorni della prossima settimana avremo poche variazioni rispetto al fine settimana con uno sviluppo di nubi anche imponenti associati a temporali sparsi durante il pomeriggio con successivo miglioramento e rasserenamenti in tarda serata. Gianfranco Angeloni Perugia Meteo