Le previsioni meteo in Umbria nei prossimi giorni

La perturbazione a carattere freddo ha percorso tutta la penisola con il suo carico di precipitazioni anche nevose che hanno interessato in particolare i rilievi appenninici centro meridionali con neve anche a quote collinari; di conseguenza le temperature si sono allineate sui valori medi stagionali della prima decade di gennaio. Per domani mercoledi 12 un nucleo di aria più fredda in quota passerà rapidamente sull’Italia centrale e potrà dar luogo a locali nevicate anche a quote molto basse sulle Marche , Abruzzo e zone interne dell’Umbria ,tuttavia, la tendenza a breve e medio termine vede un prosieguo di settimana all’insegna essenzialmente del recupero dell’alta pressione su tutta la penisola ad iniziare dal nord, che porterà cieli sereni soprattutto al nord e al centro con la possibilità di estese gelate al nord e localmente anche al centro, le temperature, invece, si manterranno sui valori attuali con tendenza ad ulteriore diminuzione per domani mercoledi 12 al centro e per i valori minimi al nord; al sud e sulla Sicilia il tempo invece si manterrà variabile con residue precipitazioni , ma la tendenza è verso un generale miglioramento.