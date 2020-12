Meteo: fino a domenica in Umbria prevalenza di sole con leggere velature

La pressione atmosferica è in graduale aumento sulla penisola italiana e riesce a tenere lontano le perturbazioni atlantiche che solo marginalmente riescono a toccare il settore di nord-ovest apportando qualche pioggia sparsa e nuvolosità di passaggio senza fenomeni di rilievo sul resto del nord e del centro, mentre tempo perlopiù soleggiato e mite ad sud e isole maggiori. Fino a domenica 20 non si prevedono sostanziali varianti a questo quadro meteorologico in quanto l’alta pressione tende a rafforzarsi almeno sull’area peninsulare, mentre da sabato tenderà a diminuire sulla Sardegna e poi Sicilia segno di un parziale cambiamento del tempo che domenica 20 interesserà oltre le isole maggiori anche le regioni meridionali, mentre per il nord e centro avremo la tenuta ancora dell’alta pressione che porterà nebbie estese e persistenti sulla pianura padano-veneta e tempo soleggiato sulle Alpi. Le temperature in questa settimana non sono previste grandi variazioni mantenendosi sui valori più o meno normali al nord e lievemente superi ori alle medie al centro-sud e isole.

UMBRIA – Sull’Umbria tempo di nuovo anticiclonico con passaggi nuvolosi stratiformi senza precipitazioni mentre avremo prevalenza di sole in montagna. Anche per oggi, mercoledì 16, giornata nuvolosa con scarse probabilità di piogge e generale rasserenamenti in serata, poi da giovedì 17 a domenica 20 prevalenza di sole con leggere velature, saranno possibili formazioni nebbiose nelle vallate con progressivo accumulo anche di sostanze inquinanti. Le temperature rimarranno rigide durante la notte e non si escludono locali brinate nelle vallate, mentre temperature più miti le ritroveremo nelle aree collinari e montane. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo