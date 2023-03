Meteo in Umbria, da lunedì 27 calano le temperature

Dopo il rapido passaggio della perturbazione di lunedì scorso sull’Italia si è ristabilita un’area anticiclonica che tuttavia non avrà lunga durata. Infatti, il settentrione già da venerdì 24 vedrà il passaggio di corpi nuvolosi provenienti dall’atlantico, tempo che poi, andrà a peggiorare tra sabato e domenica al nord e poi, tra domenica e lunedì prossimo, sul resto del paese; comunque anche in questo caso si tratta di passaggi rapidi soprattutto per il nord dove le precipitazioni sono più attese. In questo periodo le temperature subiranno delle oscillazioni comprese nelle medie del periodo. Per quanto riguarda la previsione : per oggi mercoledi 22, cieli velati un po’ su tutta la penisola con temperature massime in aumento e anche per domani giovedi 23 la situazione subirà poche variazioni; poi venerdì 24, avremo una accentuazione della nuvolosità sull’area alpina e Liguria con precipitazioni sparse , mentre tempo stabile e soleggiato o al massimo velato, sul resto del paese. Sabato, aumenterà la nuvolosità e la probabilità di precipitazioni al nord e sull’alta Toscana, mentre tempo prevalentemente poco nuvoloso o al massimo nuvoloso sul resto della penisola ma senza precipitazioni. Per domenica 26, tempo in ulteriore peggioramento al nord con precipitazioni anche intense sulla Liguria e poi sul triveneto e tempo in peggioramento anche al centro con piogge su Toscana , Umbria e Marche; poi tra domenica e lunedi , mentre il tempo migliorerà al nord nuvolosità e piogge si sposteranno al centro sud soprattutto nell’area adriatica e le temperature subiranno una generale diminuzione.

Sull’Umbria le precipitazioni di lunedì scorso con accumuli anche superiori ai 20 mm sul centronord della regione, ancorché non previsti almeno in questa rubrica,sono risultate molto importanti nell’economia di una piovosità sempre piuttosto scarsa. Il tempo è rapidamente migliorato e avremo fino a tutto venerdì giornate dal sapore primaverile con cieli sereni o al massimo velati e temperature giorno dopo giorno più miti e gradevoli; poi anche sull’Umbria da sabato il tempo tenderà a peggiorare con ventilazione meridionale , mentre le precipitazioni sono attese nella seconda parte di domenica e parte lunedì 27, le temperature saranno in calo.

Gianfranco Angeloni Perugia Meteo