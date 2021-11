Meteo: in Umbria da mercoledì 10 fino a sabato 13 prevarranno le schiarite

L’alta pressione atlantica abbraccia da giorni l’Europa centrale al di sopra delle Alpi, mentre sul mediterraneo centro occidentale una circolazione depressionaria centrata ad ovest della Sardegna continua a fasi alterne ad apportare nubi e precipitazioni sull’Italia, soprattutto al centro-sud e isole maggiori e per gran parte di questa settimana la situazione rimarrà pressoché stazionaria in attesa di un fronte freddo che tra sabato e domenica si avvicinerà all’arco alpino. Ma andando con ordine. Per oggi martedì 9 tempo stabile al nord e nuvolosità al centro-sud e isole maggiori con piogge sparse più intense su Campania, Sardegna e Sicilia, domani mercoledì 10 e anche giovedì 11 intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni soprattutto sulla Sardegna e parzialmente sull’area tirrenica e Sicilia con piogge che sulla Sardegna orientale potranno assumere carattere di forte intensità, parziale attenuazione dei fenomeni per venerdì 12, mentre da sabato 13 e poi anche per domenica 14 intensificazione dell’instabilità un po’ su tutta la penisola con precipitazioni sparse e nevicati locali sui rilievi alpini; le temperature tenderanno a diminuire ad iniziare dal settentrione.

Sull’Umbria continuano ormai da giorni ad alternarsi annuvolamenti e schiarite anche ampie ma non mancano occasioni anche per precipitazioni e oggi martedì 9 durante il pomeriggio sera avremo la possibilità ancora di piogge sparse; poi da domani mercoledì 10 fino a sabato 13 prevarranno le schiarite in quanto il minimo depressionario a ovest della Sardegna si allontana un po’ dalla regione; tuttavia per domenica 14 avremo un ritorno delle nubi associate a precipitazioni sparse e con una probabile diminuzione delle temperature di cui daremo successivamente conto più preciso sull’entità del raffreddamento che ci interesserà la prossima settimana.