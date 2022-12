Meteo in Umbria: fino a venerdì è prevista pioggia

L’aria fredda di recente origine artica che è scesa nei giorni scorsi fino nel cuore del continente europeo con direzione finale nel medio atlantico ,continua ad attivare perturbazioni a ripetizioni che poi si spostano rapidamente verso il continente e interesseranno nel corso anche di questa settimana direttamente la peinola italiana con temperature più basse al nord, mentre le precipitazioni saranno più frequenti ed intense al centro sud almeno per oggi martedì 13 e mercoledì 14, mentre da giovedi 15 sarà coinvolto di nuovo il settentrione e l’area alpina, dove le precipitazioni nevose potranno essere abbondanti, invece al centro e Campania sono attese di nuovo piogge e temporali anche forti. Pertanto, con poche pause, gran parte della settimana è improntata al tempo perturbato, sebbene per il fine settimana si intravede l’interruzione del treno perturbato proveniente dall’atlantico con un cuneo di alta pressione che dalla penisola iberica tende a coinvolgere anche l’Italia , ma di questa evoluzione daremo conto dettagliatamente nel prossimo appuntamento.

Sull’Umbria proseguono le precipitazioni che di recente sono state particolarmente abbondanti nell’area spoletina e ternana, ma anche nell’eugubino gualdese senza causare peraltro danni rilevanti. Ora, anche nei prossimi tre a quattro giorni fino a tutto venerdì 16 si attendono sulla regione altre precipitazioni, sempre a carattere moderato ma estese ,con temperature in graduale risalita rispetto ad ora; precipitazioni, perciò molto utili per continuare a colmare il deficit pluviometrico accumulato in quasi due anni di siccità; e a testimonianza di ciò dobbiamo rilevare l’aumento considerevole del livello del lago trasimeno durante la prima decade di dicembre (10 cm) anche se va sottolineato che il livello rimane ancora preoccupantemente basso, intorno a meno 125 cm rispetto allo zero idrometrico.