Meteo in Umbria, il caldo intenso tenderà ad attenuarsi nei prossimi giorni

La prima ondata di calore che ha coinciso con l’inizio del mese di giugno tende ad attenuarsi sotto la spinta di correnti nord-occidentali di origine atlantica che al nord hanno prodotto già temporali e una diminuzione delle temperature. Per oggi martedì 7, ancora temporali al nord e caldo ancora intenso sul resto del paese soprattutto al sud e Sicilia, ma la tendenza a partire da domani anche per queste aree del paese è quella di una moderata diminuzione. Domani mercoledì 8, ancora temporali al nord, alta Toscana, Marche e aree appenniniche di Umbria e Abruzzo. Poi, giovedì 9 il rapido passaggio di un moderato fronte freddo sull’adriatico porterà nuvolosità variabile associata a fenomeni temporaleschi anche intensi sull’area adriatica e zone interne appenniniche, di conseguenza avremo una diminuzione significativa delle temperature e possibili colpi di vento nelle aree temporalesche. Per venerdì 10, avremo una generale attenuazione dei fenomeni sia al nord che al centro e invece una residua instabilità potrà interessare il sud e la Sicilia con temporali sparsi durante le ore pomeridiane. Infine, per il fine settimana, la ripresa anticiclonica porterà di nuovo tempo stabile e soleggiato con temperature nelle medie del periodo.

Sull’Umbria, il caldo intenso di questi primi giorni di giugno, tenderà ad attenuarsi a partire da domani mercoledì 8 quando nuvolosità e probabili temporali pomeridiani e serali potranno fare la loro comparsa soprattutto in prossimità dei rilievi , anche le temperature subiranno un ulteriore ridimensionamento. Poi per giovedì 9, è atteso proprio il passaggio del fronte freddo in direzione del vicino adriatico che potrà dar luogo a nuvolosità variabile a tratti intensa associata anche a fenomeni temporaleschi localmente anche di forte intensità, le temperature saranno in decisa diminuzione anche di 10 gradi rispetto alle punte di giorni scorsi; per venerdì 10, avremo un generale miglioramento del tempo con ampie schiarite e solo qualche residuo addensamento nuvoloso nell’area appenninica, ed infine per il prossimo fine settimana anche sull’Umbria la ripresa dell’azione anticiclonica riporterà ampio soleggiamento con temperature comprese nelle medie del periodo.