Meteo in Umbria, la notte di domenica 8 gennaio dovrebbe tornare a piovere

Dopo la conclusione del 2022 l’alta pressione sub-tropicale non ha concesso tregua anche per l’inizio dell’anno nuovo, anzi, espandendosi su mezza Europa con temperature davvero anomale per il periodo. Ora, per i prossimi giorni, dopo tre settimane consecutive per l’alta pressione sembra profilarsi da domenica 8 gennaio un graduale cedimento tanto da consentire ad una prima perturbazione atlantica di raggiungere l’area alpina e poi attraversare rapidamente anche la penisola italiana nella giornata di lunedì 9. Questo significherà il ritorno delle precipitazioni in molte aree del paese ma anche una decisa diminuzione delle temperature fino a 5-7 gradi in meno rispetto ad ora ; pertanto ciò non significa che sta per arrivare un ‘ondata di gelo, ma piuttosto un riallineamento delle temperature intorno alle medie del periodo; inoltre, avremo anche un altro beneficio: una drastica diminuzione delle sostanze inquinanti accumulati nei bassi strati dell’atmosfera durante questi 20 giorni di alta pressione . Per ora, nei prossimi giorni sia domani venerdì giorno dell’Epifania e anche per sabato, tempo ancora anticiclonico con temperature primaverili al centro sud, aree costiere in particolare e isole maggiori, mentre nelle zone interne del centro e al nord prevarranno ancora nebbie intervallate a brevi schiarite e a banchi di nuvole basse. Invece, da domenica 8 ,avremo un aumento della nuvolosità dapprima al nord e poi al centro e dei venti sostenuti di libeccio sulle coste tirreniche, avremo precipitazioni più intense sulla Liguria di levante, alta Toscana e settore di nord est.Poi, durante la nottata, nuvolosità e precipitazioni andranno ad estendersi sul resto del centro e sulla Campania dove potranno assumere anche carattere temporalesco, nevicate su tutto l’arco alpino e ad di sopra dei 1500 metri anche sull’appennino settentrionale, le temperature saranno in graduale diminuzione. Per lunedi 9, mentre al nord il tempo sarà in rapido miglioramento, al centro sud avremo ancora nuvolosità e precipitazioni sparse con ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali in rotazione graduale da nord.

Sull’Umbria, per i prossimi giorni continuerà questo tipo di tempo senza variazioni significative: umido, nebbioso, sia per domani venerdì che per sabato; mentre da domenica 8 dovremmo assistere anche sull’Umbria ai primi segnali di cambiamento con il sollevamento delle nebbie sotto la spinta di una ventilazione vivace sud-occidentale e la nuvolosità in aumento, ma le prime precipitazioni le avremo dal tardo pomeriggio e sera . Poi, durante la notte, tra domenica e lunedì la perturbazione porterà precipitazioni sparse un po’ su tutto il territorio della regione e sulle cime più alte dell’appennino potrà tornare a vedersi la neve, le temperature saranno in decisa diminuzione. Durante la giornata di lunedi residue precipitazioni sul settore orientale e venti in graduale orientamento dai quadranti settentrionali. gianfranco angeloni Perugia meteo