Meteo in Umbria, miglioramento nei prossimi giorni

Dopo 20 giorni di tempo complessivamente perturbato con precipitazioni anche abbondanti su molte aree della penisola italiana, all’orizzonte si intravede una tregua che, da mercoledi 13 in poi andrà a consolidarsi, grazie ad un cuneo di alte pressioni che interrompe di fatto il “treno” di perturbazioni atlantiche che in tre settimane hanno attraversato la penisola mettendo un freno importante all”accumularsi di periodi siccitosi presenti anche in questi mesi invernali. Infatti, l’alta pressione benchè di modesta entità sarà sufficiente ad interrompere per alcuni giorni (da mercoledi 13 e per tutta la settimana e forse anche per gran parte della prossima) le continue precipitazioni in un contesto di temperature comprese nelle medie del periodo che significa anche con giornate dal sapore primaverile visto l’ampio soleggiamento diurno a cui andiamo incontro. Le piogge ancora estese che oggi hanno interessato il centro-sud domani martedì 12 andranno a concentrarsi al sud , Sicilia e area del medio adriatico, poi come detto da mercoledi 13 sempre più ampie saranno le schiarite un po’ su tutta la penisola fino ad arrivare a giornate con scarsa nuvolosità e ampio soleggiamento fino al prossimo fine settimana compreso.

Sull’Umbria in questo periodo piovoso iniziato il 23 febbraio scorso (19 giorni) si sono registrati accumuli di precipitazioni molto importanti comprese in media tra 80-120 mm caduti sempre con moderata intensità che hanno davvero portato un gran bel sollievo a tutti gli ecosistemi naturali e anche alle attività antropiche ad essi collegati. Per domani martedì avremo già un deciso miglioramento ma non mancheranno annuvolamenti soprattutto durante il pomeriggio associati a piovaschi sparsi più probabili sull’area appenninica , poi per mercoledi 13 proseguirà il miglioramento anche se, durante il primo pomeriggio, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con brevi piovaschi. Tuttavia, anche per l’Umbria, la tendenza è quella di un generale miglioramento fino alla fine della settimana con giornate ampiamente soleggiate, con temperature miti durante il giorno, mentre al mattino avremo anche la possibilità di locali brinate dei fondo valli appenninici in particolare. Gianfranco Angeloni, Perugia meteo