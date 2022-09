Meteo in Umbria: nuvole e piogge previste per il fine settimana

La breve pausa di tempo stabile al centro nord sta volgendo al termine in quanto una depressione atlantica si sta portando in queste ore sul Mediterraneo occidentale attivando come risposta correnti sud occidentali che dalla mattinata di domani sabato 24 inizieranno ad interessare la penisola ad iniziare dal settore di nord-ovest e dalla Sardegna con nuvolosità in graduale aumento che sarà associata a precipitazioni anche a carattere temporalesco in estensione durante la giornata a tutto il nord Toscana , alto Lazio e Umbria. Per domenica 25 il peggioramento si estenderà anche al resto del centro. in Campania ,Molise e alta Puglia con fenomeni anche intensi , mentre una attenuazione dei fenomeni si farà strada al nord e sulla Toscana, le temperature minime saranno in aumento mentre le massime in calo un po’ ovunque. Poi da lunedi 26 altri impulsi perturbati nord atlantici tendono ad interferire con la circolazione più temperata presente nel mediterraneo centro-occidentale, pertanto non si escludo nei giorni a seguire , che altri corpi nuvolosi anche intensi possano a venire ad interessare la penisola italiana dove il tempo comunque rimarrà caratterizzato da una estrema variabilità.

sull’Umbria dopo le piogge della scorsa settimana abbiamo avuto delle giornate stabili con temperature molto gradevoli, ma da domani sabato anche l’Umbria sarà progressivamente investita da queste correnti sud occidentali umide ed instabili foriere di precipitazioni soprattutto in questo particolare periodo dell’anno. Pertanto per domani sabato 24 nuvolosità in aumento sin dal mattino con associate piogge sparse dal primo pomeriggio in estensione da ovest verso le aree appenniniche e in serata avremo una intensificazione delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Per domenica 25 nuvolosità variabile a tratti intensa con associati piogge e temporali sparsi anche localmente intensi, graduale miglioramento nella seconda parte della giornata e in serata. Poi per i primi giorni della prossima settimana la variabilità sarà la caratteristica predominante del tempo anche sull’Umbria con alternanza di rischiare e annuvolamenti anche intensi associati a locali piogge o rovesci; in questo periodo le temperature subiranno una lieve diminuzione nei valori massimi mentre nei valori minimi a causa della copertura nuvolosa si avrà un lieve aumento.