Meteo in Umbria: possibilità di piogge nei prossimi giorni

La violenta ondata di calore che dal 13 luglio staziona su gran parte dell’Europa centro occidentale tende da domani martedì 26 a dare i primi tenui segnali di cedimento ad iniziare dalla Francia in estensione dapprima all’area alpina e poi anche mercoledì 27 a gran parte delle regioni centro settentrionali italiane. Di conseguenza le elevatissime temperature che ancora oggi lunedì 25 si riscontrano sulla penisola prossime a 40 gradi, da domani martedì tenderanno ad una lieve diminuzione rientrando poi, gradualmente ,nelle medie del periodo nel prosieguo della settimana. Per la previsione: domani martedì 26 al nord e nelle zone interne del centro ad una mattinata con cielo sereno farà seguito uno sviluppo di nubi che durante il pomeriggio potrà dar luogo a qualche rovescio sparso o temporale , attenuazione dei fenomeni in serata, le temperature ancora molte elevate al centro sud tenderanno lievemente a calare ad iniziare dal nord; mercoledì 27 nuvolosità variabile al nord e anche su Toscana, Marche ,Umbria e Abruzzo con possibili temporali sparsi più probabili durante il pomeriggio sera. Anche nei giorni successivi fino al fine settimana potranno rinnovarsi le condizioni sia al nord che al centro per lo sviluppo di locali temporali sempre a carattere sparso. Pertanto non ci sono le condizioni ancora per precipitazioni importanti che possano contrastare la forte siccità ma solo parziali e locali benefici , sul fronte delle temperature saranno sempre al di sopra delle medie al sud e Sicilia mentre al nord e centro rientreranno nelle medie del periodo.

Sull’Umbria la gravissima siccità e le altissime temperature degli ultimi 15 giorni stanno contribuendo anche allo sviluppo di incendi sempre più (purtroppo) frequenti; sul piano delle previsioni da domani martedì 26 avremo lo sviluppo di nubi pomeridiani con occasionali rovesci e una lieve discesa delle temperature, mentre per mercoledì 27 maggiore sarà la probabilità di annuvolamenti più consistenti con temporali sparsi e un ulteriore calo termico con temperature sebbene ancora intorno ai 34-35 gradi. Anche nei giorni successivi avremo la possibilità di sviluppo di temporali pomeridiani sempre in un contesto di temperature però ancora piuttosto elevate.