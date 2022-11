Meteo in Umbria, progressivo peggioramento da venerdì 2 dicembre

Correnti atlantiche nord-occidentali pilotano perturbazioni dal golfo di Guascogna verso le isole maggiori italiane e poi, in direzione dell’Egeo ; per ora le regioni centro settentrionali rimangono ai margini con nuvolosità al massimo variabile e precipitazioni sporadiche, mentre il tempo più perturbato per i prossimi due giorni(martedi e mercoledi) lo avremo al sud area ionica in particolare . Poi, da giovedi 1 dicembre, correnti fredde nord orientali, andranno a confluire sull’area alpina con correnti più miti di provenienza mediterranea e perciò assisteremo da venerdi 2 ad un progressivo peggioramento del tempo che proseguirà anche per il prossimo fine settimana e coinvolgerà sia il nord che il centro , ma anche la Sardegna e la Campania, con precipitazioni e nevicate anche a quote basse sui rilievi alpini e prealpini e a quote più elevate anche sui rilievi appenninici settentrionali.

Sull’Umbria queste ultime perturbazioni che hanno come obiettivo il sud italia, sono poco attive sul territorio regionale e anche questa di domani martedì 29 avrà la stessa dinamica della precedente, invece per ritrovare nuvolosità e precipitazioni anche estese sulla regione dovremmo aspettare venerdì prossimo 2 dicembre. Per ora, per quanto riguarda la previsione dei prossimi giorni, sulla regione, avremo nuvolosità estesa tra questa notte e la mattinata di domani con qualche debole pioggia sparsa, miglioramento durante la giornata con ampie schiarite e insorgenza dei venti settentrionali , mentre le temperature saranno più o meno stazionarie su valori in media con il periodo. Mercoledì 30 e giovedì 1 dicembre, tempo poco nuvoloso o al massimo variabile con nuvolosità più accentuata nell’area appenninica ma senza precipitazioni di rilievo e venti di tramontana moderati in attenuazione dal pomeriggio di giovedì, le temperature in diminuzione . Poi, come anticipato precedentemente, da venerdì 2 assisteremo anche sull’Umbria ad un graduale peggioramento del tempo con nuvolosità estesa e precipitazioni in intensificazione nella seconda parte della giornata. Anche per il fine settimana nuvolosità e precipitazioni lasceranno poco spazio a qualche locale schiarite , mentre le temperature saranno in temporanea ripresa a causa di correnti meridionali. Gianfranco Angeloni, Perugia meteo