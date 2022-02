Meteo in Umbria: settimana altalenante tra sereno e precipitazioni occasionali

Dopo quasi un mese di alta pressione oggi 14 febbraio, una perturbazione atlantica è riuscita a penetrare nel Mediterraneo centrooccidentale e riportare così su molte regioni italiane le precipitazioni sebbene ancora mediamente di moderata intensità e a carattere sparso. Tuttavia, la perturbazione insisterà anche nella giornata di domani martedì 15 soprattutto al centro e poi attenendosi si porterà al sud tra martedì e mercoledì. Nel contempo l’alta pressione atlantica guadagnerà di nuovo spazio verso la penisola italiana e fino a venerdì 18 il tempo soleggiato e mite tornerà a regnare sull’Italia. Poi, da sabato 19 il flusso perturbato atlantico potrebbe di nuovo portarsi più a sud e per il fine settimana al nord (area alpina in particolare), Toscana e area tirrenica, potremmo avere una variabilità con occasionali precipitazioni, ma d i questo avremo modo di riparlarne nei prossimi giorni con più dettagli. Intanto, ancora per questa sera e mattinata di domani precipitazioni anche intense sulla Liguria di levante, appennino Tosco-emiliano , Triveneto, Toscana , Lazio , Umbria e Campania; durante la giornata di domani martedì 15 ,attenuazione dei fenomeni al nord ovest e spostamento delle precipitazioni al settore adriatico e al sud; mercoledì 16 deciso miglioramento su tutto il centronord con ampie schiarite e residua nuvolosità al sud e Sicilia con occasionali precipitazioni, poi per giovedì e venerdì tempo stabile e soleggiato con temperature massime in aumento su tutto il paese.

Sull’Umbria dopo un mese di assenza sono tornate piogge sparse un po’ su tutto il territorio , sono i primi effetti della perturbazione atlantica che nella prossima nottata e mattinata di domani (martedì 15) porterà altre precipitazioni sulla regione anche localmente intense, nevicate sui rilievi appenninici al di sopra dei 1300-1400 metri; durante la giornata avremo una graduale attenuazione dei fenomeni e un orientamento dei venti da nordovest e la temperatura in lieve diminuzione. Poi , da mercoledì 16 deciso miglioramento su tutta la regione con ampie e durature schiarite. Per giovedì e venerdì prevalenza di tempo stabile e soleggiato con temperature massime in graduale aumento. Invece per il fine settimana anche l’Umbria potrebbe essere coinvolta dalle correnti atlantiche , e in questo caso il tempo sarebbe in graduale peggioramento. Ma saremo più precisi nei prossimi giorni sull’evoluzione del tempo del prossimo fine settimana.