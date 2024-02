Meteo in Umbria, temperature in calo nei prossimi giorni

La pressione atmosferica è in graduale diminuzione su tutta l’area del Mediterraneo centro-occidentale e una perturbazione atlantica è pronta da venerdì 9 ad entrare nel bacino e portare nuvolosità e precipitazioni che dalla penisola iberica nella giornata di sabato 10 si estenderanno a gran parte della penisola italiana in particolare al nord e su tutte le regioni occidentali. Tuttavia, tutta l’evoluzione sembra piuttosto veloce per cui le precipitazioni non stazioneranno a lungo sul paese e già nella giornata di domenica 11 la nuvolosità sarà più frazionata e le precipitazioni si concentreranno al sud e sull’area adriatica centrale. Le temperature da venerdì tenderanno a diminuire al nord e la neve tornerà sui rilievi alpini e prealpini ma solo al di sopra dei 1200 metri, poi la diminuzione andrà ad interessare anche il resto del paese e sarà più avvertita sull’area adriatica. Poi, all’inizio della prossima settimana le correnti settentrionali porteranno un generale miglioramento al centro nord mentre al sud e sulla Sicilia rimarranno condizioni di moderata instabilità con nuvolosità variabile e precipitazioni sparse.

Sull’Umbria il prolungamento della fase asciutta che va avanti con brevissime pause, ormai da due mesi, ha messo in crisi la portata di molti corsi d’acqua che si trovano al minimo, come il Tevere il Chiascio, solo per citare i più importanti. Nei prossimi giorni, ad iniziare da oggi giovedì 8, avremo un graduale cambiamento del tempo anche sull’Umbria, i venti si orienteranno da meridione e la nuvolosità andrà ad aumentare , diventando estesa nella giornata di venerdì con le prime precipitazioni dal pomeriggio. Nuvolosità e precipitazioni anche frequenti le ritroveremo nel corso della giornata di sabato 10 con una prima diminuzione delle temperature. Poi nella giornata di domenica 11 la nuvolosità si farà più frazionata e le piogge saranno solo occasionali , mentre qualche nevicata potrà verificarsi sulle cime più alte dell’appennino. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo