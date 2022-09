Meteo in Umbria, tempo soleggiato e temperature molto gradevoli

Dopo i nubifragi della settimana scorsa e i forti venti di sabato sull’italia in tempo è andato a migliorare, soprattutto al nord e settore occidentale, dove un modesto cuneo di alta pressione è sufficiente a garantire, da oggi martedì 20 fino a venerdì 23, cieli sereni e giornate tranquille, tuttavia sul versante orientale, deboli infiltrazioni di aria instabile, legata alla circolazione depressionaria che insiste sull’est europeo, continuano a generare annuvolamenti sparsi associati a qualche pioggia sparsa più probabile nelle giornate di domani mercoledì e giovedi sulla Sicilia e Calabria. Poi, da sabato e ancor più da domenica 25 la penisola italiana sarà di nuovo interessata da correnti umide e calde provenienti dal Mediterraneo occidentali foriere di annuvolamenti anche estesi e piogge anche forti sui versanti occidentali, Liguria e Triveneto in particolare; inoltre va segnalato fin d’ora che questo nuovo peggioramento nei giorni successivi a domenica potrebbe essere alimentato da correnti umide fredde nord atlantiche tanto da prefigurare per la penisola italiana tempo pesantemente perturbato per più giorni ma di questa importante svolta nell’andamento meteorologico di questo autunno avremo modo nel successivo appuntamento di essere più precise di informazioni che ci danno i modelli matematici previsionali.

Sull’Umbria solo marginalmente sfiorata dall’evento catastrofico di giovedi scorso che ha colpito così duramente le Marche , le aree confinanti di Scheggia Pascelupo, Pietralunga e Gubbio hanno comunque registrato dissesti idrogeologici importanti in quei territori, da domenica scorsa ,poi il tempo è decisamente migliorato su tutta la regione con giornate soleggiate e temperature molto gradevoli. Questo tipo di tempo lo avremo anche nei prossimi giorni fino a tutto venerdì 23, poi da sabato 24 anche sull’Umbria si cominceranno a notare i primi cambiamenti del tempo legati all’arrivo di correnti sud occidentali umide ed instabili che porteranno soprattutto da domenica 25 di nuovo nuvolosità e precipitazioni anche intense sulla regione . Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo