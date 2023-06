Meteo in Umbria: tempo variabile nel fine settimana

Il moderato cuneo di alta pressione che ha assicurato per alcuni giorni un tempo prevalentemente soleggiato è in fase di attenuazione. Infatti, la pressione atmosferica è in diminuzione sul Mediterraneo occidentale e sull’area alpina e questo faciliterà il transito, domani venerdì 30 e poi anche sabato 1 luglio, di un fronte perturbato proveniente dalla Francia che porterà un marcato peggioramento del tempo, sebbene di breve durata, sia al nord che in parte al centro e meno al sud. Pertanto, per oggi giovedì 29, nuvolosità in aumento sul settore di nord ovest con rovesci e temporali in intensificazione dalla serata ed in estensione al resto del nord, al centro sud poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani e serali sulle aree interne del centro con isolati rovesci o locali temporali , tempo stabile e soleggiato al sud e sulle isole. Per domani venerdì 30, peggioramento al nord e sulla Toscana con piogge e temporali anche forti in estensione dal pomeriggio sera anche al resto del centro, ancora tempo prevalentemente soleggiato al sud e Sicilia, temperature in calo al centro nord e in temporaneo ulteriore aumento all’estremo sud. Per sabato 1 luglio, tempo variabile al centro nord e Campania con rovesci e isolati temporali anche localmente intensi ma la tendenza è quella di un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio ad iniziare dal nord e Toscana , tempo ancora soleggiato all’estremo sud. Per domenica 2 luglio, generale miglioramento su tutta la penisola con temperature più fresche anche al sud, tuttavia durante il pomeriggio sera qualche rovescio o temporale sarà possibile in prossimità delle aree montuose. Per l’inizio della prossima settimana ancora variabilità al nord e possibili temporali, mentre tempo più stabile e caldo in aumento al centrosud e isole maggiori.

Sull’Umbria Il cuneo di alta pressione ha portato giornate soleggiate e calde con massime seppur di poco sopra le medie del periodo, oggi giovedì 29 ad una mattinata soleggiata farà seguito un aumento di nubi in particolare sull’area appenninica dove saranno possibili rovesci sparsi o locali temporali , migliora in serata; per domani venerdì 30, al mattino poco nuvoloso ma avremo un rapido aumento di nubi sin dalla tarda mattinata con associati rovesci sparsi o locali temporali più probabili sul settore dell’alto Tevere, poi durante il pomeriggio e sera estensione della nuvolosità e dei fenomeni anche sul resto della regione , localmente i fenomeni potranno anche essere di forte intensità, temperature massime in calo. Per sabato 1 luglio, tempo variabile con rovesci sparsi e temporali anche intensi , più frequenti sull’area appenninica , dal pomeriggio sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni, temperature fresche; infine, per domenica 2, prevalenza di tempo soleggiato e fresco con annuvolamenti pomeridiani e serali che in prossimità dei rilievi potranno dar luogo anche a locali rovesci di pioggia. per l’inizio della prossima settimana tempo in miglioramento con ampio soleggiamento al mattino e possibili annuvolamenti pomeridiani e serali associati a locali temporali, ma le temperature tenderanno ad un rapido aumento.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo