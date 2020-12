Meteo: poco cambierà rispetto a questi giorni passati

L’anno 2020 va a concludersi con tempo spiccatamente variabile a tratto perturbato su gran parte del continente europeo e anche sull’Italia dove per domani giovedi 31 è attesa una tregua con variabilità e residue precipitazioni sparse. Poi, per l’inizio della anno nuovo si affaccia sull’Italia una nuova perturbazione collegata ad una depressione che dalla Corsica tende a portarsi sull’adriatico mantenendo condizioni di tempo mediamente perturbato su gran parte della penisola almeno fino a lunedì 4, ma volgendo uno sguardo anche oltre per la prossima settimana sull’Italia continueranno ad interagire correnti fredde perturbate di provenienza nord-atlantica con correnti umide mediterranee e, in prospettiva, anche con correnti più fredde di origine continentale per cui, nel complesso, avremo un tempo ancora instabile che come linea di tendenza vede anche un ulteriore raffreddamento sul fronte delle temperature. n dettaglio: 31 dicembre tempo variabile con residue precipitazioni a carattere sparso, dalla serata peggioramento sulla Sardegna; per venerdì 1 gennaio nuvolosità in aumento sull’area tirrenica e Liguria con precipitazioni in estensione dal pomeriggio al nord e al centro e Campania, nevicate a quote di pianura al nord e tra gli 800-1000 metri al centro; sabato 2 tempo perturbato nel centro intorno agli 800 metri e 1300 al sud.



Sull’Umbria le piogge abbondanti degli ultimi giorni in molte aree , unite a quelle della prima decade di dicembre hanno portato accumuli da record, anche superiori ai 200 mm in questo ultimo mese dell’anno, determinando di fatto una positiva inversione di tendenza rispetto al periodo mediamente siccitoso che aveva avuto il suo culmine nell’inverno e primavera scorsa. Anche per l’inizio dell’anno poco cambierà rispetto a questi giorni passati, ma vediamo con ordine: il 31 dicembre, variabilità con piovaschi sparsi, ma non mancheranno ampie schiarite; venerdì 1 gennaio ad iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso con possibili locali gelate farà seguito un aumento della nuvolosità e precipitazioni dal pomeriggio-sera nevose sui rilievi sopra i 1200-1400 metri; sabato 2 tempo mediamente perturbato con piogge sparse e nevicate intorno ai 1300 metri con quota neve in calo fino ai 1000 metri, ventilazione orientale; domenica 3 e lunedì 4 ancora annuvolamenti estesi solo con brevi schiarite e precipitazioni sparse a carattere nevoso sui rilievi intorno agli 800-1000 metri, temperature in lieve calo.

Auguri per un felice anno nuovo,

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo