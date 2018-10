Nuove precipitazioni sull’Umbria

Il cambiamento nella circolazione atmosferica sul continente europeo, preannunciato da giorni, è già in atto in queste ore.Infatti ,masse d’aria fredde umide e instabili nord.atlantiche hanno già raggiunto le Isole britanniche e nelle prossime 24 saranno sulla penisola Iberica attivando, come risposta dal Mediterraneo occidentale in direzione della penisola italiana, correnti umide ed instabili da sud ovest foriere di precipitazioni. Uno schema di circolazione , questo, che si manterrà più o meno stazionario per i prossimi giorni fino ad almeno il 31 ottobre. In questo periodo ad iniziare da domani sabato 27 vari corpi nuvolosi verranno ad interessare l’Italia apportando precipitazioni anche abbondanti in particolar modo nei versanti esposti a tale correnti ed in specifico su Liguria , Emilia , Triveneto, Toscana, Lazio, Campania , ma precipitazioni sparse saranno possibili anche altrove. Pertanto, in dettaglio: oggi venerdi 26 aumento della copertura nuvolosa al nord e regioni tirreniche con piogge sparse più probabili su Liguria e alta Toscana. Domani, sabato 27, precipitazioni intensificazione al nord e Toscana con temporali forti su Liguria , piogge sparse sul resto del centro-nord e Campania, eventuali schiarite avranno carattere temporaneo, venti sostenuti meridionali, temperature in lieve calo solo al nord , in aumento temporaneo al sud e Sicilia, domenica 28 ,situazione stazionaria con precipitazioni più consistenti e probabili su Triveneto, Liguria, Toscana, Lazio e Campania, un ulteriore peggioramento con piogge diffuse e temporali anche intensi per lunedi 29 un po’ su tutto il paese.

Sull’Umbria, in particolare nelle aree centro-settentrionali , alle prese con livelli di siccità notevoli, questo cambiamento incipiente nella circolazione atmosferica riporterà precipitazioni che, tuttavia, per sabato e domenica non saranno particolarmente consistenti e avranno carattere sparso lasciando spazio anche a locali schiarite, seppure temporanee, invece piogge e temporali più diffusi sono attesi per lunedi 29 , i venti si orienteranno da sud di moderata intensità , le temperature in lieve calo le massime e in aumento le minime, una generale diminuzione a partire da lunedi. Comunque, la tendenza ad ulteriori precipitazioni sull’Umbria continuerà anche nella prima parte della prossima settimana. gianfranco angeloni Perugia Meteo