Nuvolosità in aumento e precipitazioni in arrivo

La violenta perturbazione accompagnata da forti venti di tempesta e burrasca si è spostata sull’area balcanica attenuandosi, ma lasciando sulla penisola , purtroppo, lutti e anche notevoli ferite alle infrastrutture del paese e ulteriori dissesti idrogeologici. Tuttavia, dopo una breve pausa di poche ore la circolazione atmosferica rimane nel complessa ancora favorevole per altre intense precipitazioni in molte aree della penisola. Infatti, una nuova intensa perturbazione in formazione sulle coste algerine, già nella giornata di oggi mercoledi 31 ottobre, si porterà sul settore di nord -ovest e Sardegna e poi, dalla nottata e per tutta la giornata del 1 novembre, porterà precipitazioni diffuse, localmente abbondanti su: Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana meridionale e Umbria, ma su tutto il centro -nord tornerà a piovere. Per venerdi 2 saranno le regioni meridionali, parti di quelle centrali tirreniche, e la Sicilia maggiormente interessate dalle precipitazioni, mentre una graduale attenuazione dei fenomeni si farà strada al nord. Variabilità con ampie schiarite per il fine settimana al nord e sulle regioni peninsulari, mentre piogge e temporali ancora su Sicilia e Sardegna anche di forte intensità. Un quadro meteorologico molto complesso e fortemente perturbato per l’Italia che può ancora nascondere rischi dal punto di vista idrogeologico con molte criticità, almeno fino a domenica prossima.

Sull’Umbria il quadro si presenta decisamente più tranquillo e sebbene si siano registrate nei tre giorni passati accumuli tra i 60-80 mm di pioggia con punte anche oltre 100mm non si sono registrate particolari criticità e sopratutto i corsi d’acqua, sofferenti della siccità precedente , si sono appena alzati di livello. Per la giornata odierna mercoledi 31 avremo una nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in serata ad iniziare da ovest, poi, durante la notte intensificazione ed estensione delle piogge che durante la giornata del 1 novembre potranno anche risultare intense e localmente abbondanti, sopratutto sull’Umbria centro-meridionale. Venerdi 2 ancora delle piogge sparse sulla regione sopratutto ad ovest, ma la tendenza sarà quella ad una graduale attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Le temperature , sebbene in presenza di precipitazioni subiranno solo un lieve calo a causa di correnti costantemente meridionali. Per il fine settimana generale miglioramento su tutta la regione con temperature ancora miti per il periodo. gianfranco angeloni Perugia meteo