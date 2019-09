La perturbazione in azione da ieri venerdi 6 settembre sull’Italia ha interessato essenzialmente il Nord, la Toscana e il medio adriatico, sul resto del centro-sud e isole maggiori tempo è stato per lo più soleggiato con temperature dal sapore ancora estivo, oggi sabato 7 la perturbazione sfilando verso nord-est continuerà a generare nuvolosità variabile al nord e più moderatamente al centro con rovesci o temporali locali in attenuazione dal pomeriggio su tutto il centro-nord, mentre al sud e isole ancora sole e tempo caldo, poi domenica nuova intensificazione della nuvolosità al nord e Toscana settentrionale per l’arrivo di nuova perturbazione con piogge e temporali sparsi , sul resto del centro nuvolosità variabile con rovesci sparsi o locali temporali, ma non mancheranno anche ampie schiarite, temperature in lieve calo e tendenza a miglioramento dalla serata su tutto il centro-nord. Per l’inizio della settimana si profila un generale miglioramento per lunedi 9 e un nuovo peggioramento a partire da martedi 10 che interesserà essenzialmente il settore di nord-ovest e sopratutto la Sardegna con tempo perturbato in estensione al sud e sicilia nei giorni successivi.

Sull’Umbria la perturbazione in azione oggi ha lasciato la regione al riparo sia di nuvolosità sia di precipitazioni, per domani sabato 7 nuvolosità variabile in mattinata con associati piovaschi o rovesci sparsi, miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite, per domenica avremo una nuvolosità variabile intervallata da ampie schiarite , ma saranno possibili anche rovesci sparsi o locali temporali più probabili sui settori settentrionali e appenninici della regione, temperature in lieve calo nei valori massimi. Poi, per lunedi tempo in generale miglioramento su tutta la regione con una ventilazione orientale che andrà a rinforzarsi nei giorni successivi e di conseguenza le temperature saranno in ulteriore lieve diminuzione. gianfranco angeloni Perugia Meteo