Pasqua con il sole per l’Umbria

Sull’Italia si è stabilito un cuneo di alta pressione che assicurerà tre giorni (fino a Pasqua compreso )di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola e temperature miti , velature nuvolose in aumento a partire dalle isole maggiori e Liguria dal pomeriggio di Pasqua, preludio però di un rapido peggioramento per l’avvicinarsi di un sistema frontale e una depressione ad esso collegato, proveniente dal nord-Africa in approfondimento proprio il giorno di pasquetta sui mari prospicienti l’Italia.

Pertanto, oggi venerdi 19 e sabato 20 tempo stabile con velature innocue di passaggio e ventilazione debole orientale, temperature in aumento , più apprezzabile al sud e isole maggiori; domenica Pasqua tempo sereno o al massimo velato con temperature miti su tutto il paese , aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul settore nord-occidentale , Sicilia e Sardegna con deboli piogge; lunedi dell’Angelo avremo un inizio di giornata con tempo nuvoloso e venti di scirocco al sud e isole maggiori con piogge sparse, ampie schiarite al centro e nuvolosità variabile al nord, ma nel corso della giornata la nuvolosità andrà aumentando su tutte le regioni tirreniche con piogge in intensificazione ad iniziare dalla Campania e Lazio in rapida estensione dal tardo pomeriggio-sera alla Toscana, Umbria, Marche e Romagna dove potranno assumere anche carattere temporalesco, venti inizialmente orientali con rinforzi sull’alto adriatico in rotazione da sud dal pomeriggio sulle regioni peninsulari , temperature in incipiente diminuzione dal pomeriggio. Anche nei giorni successivi il tempo rimarrà piuttosto instabile al centro nord in particolare, eventuali schiarite avranno carattere temporaneo.

Sull’Umbria si prospettano da oggi venerdi 19 fino a tutto il giorno di Pasqua giornate con tempo stabile e soleggiato e lieve ventilazione orientale, avremo solo locali velature innocue di passaggio, poi da lunedi (giorno di Pasquetta) ad una mattinata in prevalenza soleggiata o al massimo con velature si passerà ad un graduale peggioramento con nubi in aumento dal primo pomeriggio associate a piogge che in serata potranno assumere anche carattere temporalesco , venti orientali in mattinata in rotazione da sud in serata e temperature in calo. Anche nei giorni successivi il tempo rimarrà instabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite e non mancheranno occasioni per rovesci e piogge sparse con temperature più o meno stazionarie su valori compresi nelle medie del periodo. gianfranco angeloni Perugia meteo Auguri a tutti di Buona Pasqua